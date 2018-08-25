Вольфсбург вирвав нелегку перемогу в Шальке. Інші результати 1 туру Бундесліги. ВІДЕО

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У Бундеслізі триває перший тур. 

До вашої уваги результати матчів.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

1 тур

25 серпня

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Вольфсбург - Шальке 2:1 (1:0)

Гол: 1:0 — 33 Брукс, 1:1 — 85 пенальті Бенталєб, 2:1 — 90+4 Гінчек.

Герта - Нюрнберг 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 27 Ібішевич

Вердер - Ганновер 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 76 Вейдант, 1:1 — 85 Селассіє.

Фортуна - Аугсбург 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 — 39 Раман, 1:1 — 57 Хінтереггер, 1:2 — 76 Ган.

Фрайбург - Айнтрахт 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — 10 Мюллєр, 0:2 — 82 Галлер.

Нагадаємо, переглянути матчі Бундесліги ви можете на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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