Вулвергемптон розписав мирову з Манчестер Сіті. Інші матчі 3 туру АПЛ

25 серпня стартував третій тур Англійської Прем'єр-ліги.
Відривався змагальний день матчем між Вулвергемптоном та Манчестер Сіті, які розписали мирову.
До вашої уваги всі результати матчів.
Чемпіонат Англії, АПЛ
3 тур
25 серпня
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вулвергемптон - Манчестер Сіті 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 — 57 Болі, 1:1 — Ляпорт
Саутгемптон — Лестер - 17:00
Арсенал - Вест Гем 17:00
Борнмут - Евертон 17:00
Гаддерсфілд - Кардіфф 17:00
Ліверпуль - Брайтон 19:30
Нагадаємо, матчі німецьої Бундесліги можете переглянути на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.