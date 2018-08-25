Вулвергемптон розписав мирову з Манчестер Сіті. Інші матчі 3 туру АПЛ

25 серпня стартував третій тур Англійської Прем'єр-ліги.

Відривався змагальний день матчем між Вулвергемптоном та Манчестер Сіті, які розписали мирову.

До вашої уваги всі результати матчів.

Чемпіонат Англії, АПЛ

3 тур

25 серпня

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Вулвергемптон - Манчестер Сіті 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 — 57 Болі, 1:1 — Ляпорт

Саутгемптон — Лестер - 17:00

Арсенал - Вест Гем 17:00

Борнмут - Евертон 17:00

Гаддерсфілд - Кардіфф 17:00

Ліверпуль - Брайтон 19:30

Нагадаємо, матчі німецьої Бундесліги можете переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.