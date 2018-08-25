Арсенал впевнено переграв Вест Гем. Інші матчі 3 туру АПЛ

25 серпня стартував третій тур Англійської Прем'єр-ліги.
Відривався змагальний день матчем між Вулвергемптоном та Манчестер Сіті, які розписали мирову.
До вашої уваги всі результати матчів.
Чемпіонат Англії, АПЛ
3 тур
25 серпня
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вулвергемптон - Манчестер Сіті 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 — 57 Болі, 1:1 — Ляпорт
Саутгемптон — Лестер - 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 — 52 Бертранд, 1:1 — 56 Грей, 1:2 — 90+2 Магвайр
Арсенал - Вест Гем 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 — 25 Арнаутович, 1:1 — 30 Монреаль, 2:1 — 70 автогол Діоп, 3:1 — 90+2 Велбек.
Борнмут - Евертон 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 — 56 Волкотт, 0:2 — 66 Кін, 1:2 — 75 пенальті Кінг, 2:2 — 79 Аке.
Гаддерсфілд - Кардіфф 0:0
Ліверпуль - Брайтон 19:30
Нагадаємо, матчі німецьої Бундесліги можете переглянути на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.