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Арсенал впевнено переграв Вест Гем. Інші матчі 3 туру АПЛ

25 серпня стартував третій тур Англійської Прем'єр-ліги. 

Відривався змагальний день матчем між Вулвергемптоном та Манчестер Сіті, які розписали мирову. 

До вашої уваги всі результати матчів. 

Чемпіонат Англії, АПЛ

3 тур

25 серпня

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Вулвергемптон - Манчестер Сіті 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 — 57 Болі, 1:1 — Ляпорт

Саутгемптон — Лестер - 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 — 52 Бертранд, 1:1 — 56 Грей, 1:2 — 90+2 Магвайр

Арсенал - Вест Гем 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 — 25 Арнаутович, 1:1 — 30 Монреаль, 2:1 — 70 автогол Діоп, 3:1 — 90+2 Велбек.

Борнмут - Евертон 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 — 56 Волкотт, 0:2 — 66 Кін, 1:2 — 75 пенальті Кінг, 2:2 — 79 Аке.

Гаддерсфілд - Кардіфф 0:0

Ліверпуль - Брайтон 19:30

Нагадаємо, матчі німецьої Бундесліги можете переглянути на нашому сайті. 

Джерело - Чемпіон.

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