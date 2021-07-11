Євро-2020. Збірна України у ТОП-5 команд Євро-2020 за відборами

Джерело - Чемпіон.
Напередодні фіналу Євро-2020 збірна України знаходиться на 5-у місці на чемпіонаті Європи за кількістю відборів.
Про це повідомляє УЄФА.
Підопічні Андрія Шевченка зробили 67 відборів. Перше місце посідає збірна Швейцарії(84).
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Джерело - Чемпіон.
Напередодні фіналу Євро-2020 збірна України знаходиться на 5-у місці на чемпіонаті Європи за кількістю відборів.
Про це повідомляє УЄФА.
Підопічні Андрія Шевченка зробили 67 відборів. Перше місце посідає збірна Швейцарії(84).