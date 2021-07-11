Євро-2020. Збірна України у ТОП-5 команд Євро-2020 за відборами

Перше місце посідає збірна Швейцарії

Джерело - Чемпіон.

Напередодні фіналу Євро-2020 збірна України знаходиться на 5-у місці на чемпіонаті Європи за кількістю відборів.

Про це повідомляє УЄФА.

Підопічні Андрія Шевченка зробили 67 відборів. Перше місце посідає збірна Швейцарії(84).