Каррагер про фінал Євро: Англія переможе по пенальті

Джерело - Sky Sports.
Фінальний поєдинок на Євро-2020 між збірною Італії та Англії завершиться нічийним рахунком.
Про це заявив легендарний захисник Джеймі Каррагер.
"Нас чекає дуже щільний матч. Думаю, справа може дійти до пенальті, і Англія переможе. Ми так багато працювали над пенальті, не можна, щоб це залишилося непоміченим! Не думаю, що в цій грі буде багато голів", - заявив легендарний гравець.
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"Італія дуже сильна в обороні, як і Англія. Думаю, матч завершиться з рахунком 1:1, а потім будуть пенальті. Думаю, це справедливий фінал. Італія і Англія вразили найсильніше по ходу турніру. І в неділю переможець забере все", - сказав Каррагер.