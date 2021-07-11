Каррагер про фінал Євро: Англія переможе по пенальті

В обох команд дуже сильна оборона, на думку легендарного захисника

Джерело - Sky Sports.

Фінальний поєдинок на Євро-2020 між збірною Італії та Англії завершиться нічийним рахунком.

Про це заявив легендарний захисник Джеймі Каррагер.

"Нас чекає дуже щільний матч. Думаю, справа може дійти до пенальті, і Англія переможе. Ми так багато працювали над пенальті, не можна, щоб це залишилося непоміченим! Не думаю, що в цій грі буде багато голів", - заявив легендарний гравець.

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