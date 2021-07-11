Саутгейт про фінал Євро: 90 тисяч глядачів - це Колізей

Сьогодні, 11 липня, збірна Англії визначить з Італією нового чемпіона Європи

Джерело - The Guardian.

Молодим гравцям збірної Англії потрібно розвивати в собі стійкість.

Про це заявив головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт.

"Ми знаємо, що молоді потрібна підтримка. Ми повинні ставитися до них певним чином, але, якщо ви намагаєтеся досягти видатних результатів, чим наші гравці і займаються, то перебуваєте в куди більш ворожому середовищі", - заявив фахівець.

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"На арені 90 тисяч глядачів. Це Колізей. Великі пальці рук або піднімуть, або опустять. Обстановка не може бути завжди приємною і теплою. Так що потрібно розвивати в собі стійкість", - сказав Саутгейт.

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