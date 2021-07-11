 Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: цифри та факти | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: цифри та факти

Сьогодні 12:09 3610 0
Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: цифри та факти

Джерело - Чемпіон.

Італія і Англія зіграють у фіналі Євро-2020, який відбудеться 11 липня на Вемблі.

"Скуадра адзурра" не вигравала цей турнір вже 53 роки, а "три леви" вперше візьмуть участь у вирішальному матчі за трофей Анрі Делоне.

Італія двічі програла у фіналі чемпіонату Європи після тріумфу в Римі в 1968 році. Англія вперше пройшла півфінал після поразки на цій стадії в тому ж розіграші, а також на домашньому Євро-96.

Обом командам було потрібно додатковий час, щоб пройти у фінал ЧЄ-2020. Італія на Уемблі по пенальті обіграла Іспанію після нічиєї 1:1 в основний час. Англія дотиснула Данію в екстратаймі.

Лише три команди вигравали чемпіонат Європи на своїй території: Іспанія (1964), Італія (1968) і Франція (1984). Португалія (2004) і Франція (2016) поступилися в домашньому фіналі.

Збірна Італії:

Італія двічі програвала у фіналі. Більше поразок - по три - лише у Радянського Союзу і Німеччини.

Італія наздогнала Іспанію і СРСР за кількістю виходів у фінал (чотири); більше тільки у Німеччині (шість).

Якщо Італія виграє на Вемблі, то стане четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (три титули), Іспанії (три) і Франції (два).

Найдовша перерва між тріумфами на Євро становить 44 роки - між перемогами Іспанії в 1964-му і 2008-му.

Поразка Італії від Іспанії в Києві з рахунком 0:4 в 2012 році є найрозгромнішою в фіналах Євро.

Леонардо Бонуччі і Джорджіо К'єлліні вийшли в стартовому складі збірної Італії на НСК Олімпійський у фіналі Євро-2012. К'єлліні отримав травму і був замінений в середині першого тайму. Тепер вони можуть приєднатися до списку з 38 гравців, які брали участь в двох фіналах Євро.

Жоржиньо може стати десятим гравцем, який здобув перемогу в фіналах Євро і лізі чемпіонів в одному сезоні.

Збірна Англії:

Англійці вдруге зіграють у фіналі великого турніру.

Попередній також проходив на їх території. У фіналі чемпіонату світу 1966 року на Вемблі вони в додатковий час перемогли збірну ФРН з рахунком 4:2.

Збірна Англії стала 13-м в історії фіналістом Євро і першим дебютантом після Греції та Португалії в 2004 році. Югославія (1960, 1968) і Бельгія (1980) - єдині збірні, які грали в фіналі, але так і не стали чемпіонами Європи.

Наразі десять збірних вигравали чемпіонат Європи. Англія може стати другим поспіль новим чемпіоном після Португалії в 2016 році.

Гравці Челсі Бен Чілвелл, Ріс Джеймс і Мейсон Маунт можуть приєднатися до дев'яти футболістів, які перемагали у фіналах Євро і ліги чемпіонів в одному сезоні.

Чотири гравці вигравали Євро після поразки у фіналі ЛЧ в одному році.

У 2008 році півзахисник збірної Німеччини і Челсі Міхаель Баллак став першим і поки єдиним футболістом в історії, який програв в один рік фінали найпрестижнішого єврокубку і чемпіонату Європи.

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