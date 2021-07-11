 Євро-2020. Збірна Італії - збірна Англії: матч-центр | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Збірна Італії - збірна Англії: матч-центр

Сьогодні 21:17 2864 0
Євро-2020. Збірна Італії - збірна Англії: матч-центр
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірні Італії та Англії визначать чемпіона Євро-2020. Матч Італія - Англія відбудеться на Вемблі, в Лондоні, 11 липняо 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Стали відомі стартові склади команд: 

Італія: Доннарумма, Барелла, Бонуччі, Верратті, Ді Лоренцо, Емерсон, Жоржинью, Іммобіле, Інсіньє, К’єза, К’єлліні

Запасні: Ачербі, Бастоні, Белотті, Берарді, Бернандескі, Крістанте, Локателлі, Мерет, Пессіна, Сірігу, Толой, Флоренці

Актуально: Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: онлайн-трансляція. LIVE

Англія: Пікфорд, Вокер, Кейн, Магвайр, Маунт, Райс, Стерлінг, Стоунс, Тріпп’єр, Філліпс, Шоу

Запасні: Беллінгем, Гріліш, Джеймс, Джонстон, Калвер-Льюїн, Коуді, Мінгс, Рашфорд, Ремсдейл, Сака, Санчо, Гендерсон

Вокер про фінал Євро: Ми високо підняли планку для майбутнього покоління.

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