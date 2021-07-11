Шапаренко у ТОП-5 гравців Євро-2020 за відборами

Очолив рейтинг Марко Вератті

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко увійшов до п'ятірки найкращих гравців на Євро-2020 за відборами.

Про це повідомляє УЄФА.

Українець зробив 13 відбирань. Очолив рейтинг італійський хавбек Марко Вератті(21).