Воробей: На Євро-2020 у Шевченка був мандраж

Тренерський штаб збірної України на Євро-2020 замінами боявся зіпсувати гру команди.

Про це заявив колишній форвард збірної України Андрій Воробей.

"Як можна грати без впровадження свіжих сил після такого тривалого клубного сезону. Як правило, виходив Віктор Циганков і Марлос, але на загальну картину гри, не перебуваючи в своїх кращих кондиціях, ці футболісти вплинути не могли.

Настільки нерішучі плани щодо замін в нашій команді пов'язані з тренерськими задумками. Мені здається, все-таки в Андрія Шевченка був якийсь мандраж щодо замін, боязнь нічого не зіпсувати. Але як показав турнір, від цього краще не стало", - зазначив Воробей.