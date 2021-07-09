Павелко: В 1/4 фіналу не було Німеччини та Нідерландів, а Україна була

Президент УАФ Андрій Павелко задоволений виступом збірної України на Євро-2020. Збірна вийшла у чвертьфінал, де поступилася Англії 0:4.

Про це заявив сам функціонер.

"Були емоції щастя, коли ми вийшли з групи, а потім - коли перемогли шведів. У чвертьфіналі не було відомих збірних, не було Німеччини та Нідерландів. А ми були на цьому святі.

Тепер потрібно проаналізувати виступ, щоб в майбутньому на таких турнірах ми не чекали дива, а чекали приємний результат", - сказав Павелко.