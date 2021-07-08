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Моурінью про падіння Стерлінга: Це не пенальті, я розчарований

Сьогодні 11:42 485 0
Збірна Англії переграла Данію в півфіналі Євро-2020
Моурінью про падіння Стерлінга: Це не пенальті, я розчарований
#Євро-2020, #Моуріньо

Джерело - talkSPORT.

Збірна Англії здобула мінімальну перемогу над Данією в фіналі чемпіонату Європи-2020.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо прокоментував цей поєдинок.

"Так, чудовий матч, але я не впевнений, що ви хочете почути мою думку. Це ні в якому разі не пенальті. Англія була краще і перемогла, вони заслужили це. Англія грала фантастично, але я вважаю, що пенальті не було. Англія краще Данії. Немає сумнівів в тому, що вони заслужили перемогу в цьому матчі. Але я вважаю, що пенальті не було", - заявив фахівець.

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"Я не розумію таке рішення арбітра в півфіналі Євро. І ще менше я розумію той факт, що ВАР не відправив суддю до монітора і не скасував рішення. Це ні в якому разі не пенальті. Я думав, Англія виграє сама".

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"Я думав, що Англія переможе в екстра-таймах. Як людина футболу, я не радий такому пенальті. Я хотів би привітати тренера збірної Данії з виконаною роботою, але вважав за краще б перемогу, здобуту в інший спосіб", - сказав Моурінью.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував пенальті на 104-й хвилині.

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