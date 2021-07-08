Стерлінг про падіння: Чистий пенальті. М'яч у сітці - це має значення

Збірна Англії в другому півфіналі Євро-2020 переграла Данію(2:1).

Вінгер "трьох левів" Рахім Стерлінг прокоментував тріумф своєї команди.

"Це був відмінний виступ. Ми вперше пропустили, але добре відреагували. Це ще один крок в правильному напрямку. Зараз ми повинні зосередитися на недільному матчі. Ми знаємо, що означає футбол для Англії. Енергія, атмосфера, все було топ", - сказав футболіст.