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Стерлінг про падіння: Чистий пенальті. М'яч у сітці - це має значення

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Збірна Англії переграла Данію з рахунком 2:1 та вийшла до фіналу Євро-2020
Стерлінг про падіння: Чистий пенальті. М'яч у сітці - це має значення
#Євро-2020, #Стерлінг

Джерело - BBC Sport.

Збірна Англії в другому півфіналі Євро-2020 переграла Данію(2:1).

Вінгер "трьох левів" Рахім Стерлінг прокоментував тріумф своєї команди.

"Це був відмінний виступ. Ми вперше пропустили, але добре відреагували. Це ще один крок в правильному напрямку. Зараз ми повинні зосередитися на недільному матчі. Ми знаємо, що означає футбол для Англії. Енергія, атмосфера, все було топ", - сказав футболіст.

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"Я увійшов в штрафну, і Меле виставив праву ногу, торкнувшись моєї. Це чистий пенальті. М'яч у сітці, лише це має значення", - заявив Стерлінг.

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