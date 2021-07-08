Стерлінг про падіння: Чистий пенальті. М'яч у сітці - це має значення

Джерело - BBC Sport.
Збірна Англії в другому півфіналі Євро-2020 переграла Данію(2:1).
Вінгер "трьох левів" Рахім Стерлінг прокоментував тріумф своєї команди.
"Це був відмінний виступ. Ми вперше пропустили, але добре відреагували. Це ще один крок в правильному напрямку. Зараз ми повинні зосередитися на недільному матчі. Ми знаємо, що означає футбол для Англії. Енергія, атмосфера, все було топ", - сказав футболіст.
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"Я увійшов в штрафну, і Меле виставив праву ногу, торкнувшись моєї. Це чистий пенальті. М'яч у сітці, лише це має значення", - заявив Стерлінг.
Нагадаємо, визначився фаворит фіналу Євро-2020.