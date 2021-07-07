 Левченко: Італія грає всі матчі Євро-2020 на найвищому рівні | Євро-2020 | Champion.com.ua
Збірна Італії переграла Іспанію та вийшла до фіналу Євро-2020
Сьогодні 00:41 2150
Євро-2020. Англія - Данія: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:34 2234
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Сьогодні 11:49 21752
Євро-2020. Італія переграла потужну Іспанію та вийшла до фіналу
Сьогодні 11:48 974
Олімпік покине УПЛ - ЗМІ
Сьогодні 11:15 1245
Рух і ФК Львів залишають Арену Львів
Сьогодні 10:27 1431
Мората звернувся до уболівальників збірної Іспанії
Сьогодні 10:15 2681
Манчіні: Збірна Іспанії нас здивувала
Сьогодні 09:13 2859
Збірна Аргентини з Мессі вийшла у фінал Кубка Америки
Сьогодні 08:11 1110
Збірна Італії вийшла у фінал Євро-2020, збірній України заборонили їхати на чемпіонат світу та інші новини
Сьогодні 08:00 1098
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Героям Слава! Три роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам
Героям Слава! Три роки тому колишні гравці Динамо передали привіт українським уболівальникам Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:38 2072
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020
Шлях до фіналу. Усі матчі збірної Італії на Євро-2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:13 440
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами
Тренер київського ХІТа назвав гравців збірної України трупами Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:00 1004
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово
Прапори України на смітнику. Зустрічати національну збірну привезли людей примусово Valeriy Ruchka
Вчора 17:32 4292 6
Найкращий результат сезону. Золотий стрибок Магучіх на Діамантовій лізі
Найкращий результат сезону. Золотий стрибок Магучіх на Діамантовій лізі Valeriy Ruchka
Вчора 15:43 1028
Спонсора Шахтаря звинувачують у співпраці із сепаратистами
Спонсора Шахтаря звинувачують у співпраці із сепаратистами Valeriy Ruchka
05.07.2021 20:04 1461
Як у Чорнобилі: З'явилося відео околиць Донбас Арени
Як у Чорнобилі: З'явилося відео околиць Донбас Арени Valeriy Ruchka
05.07.2021 17:57 4798
Футболісти збірної України заспівали гімн з уболівальниками під а-капелла відомих музикантів
Футболісти збірної України заспівали гімн з уболівальниками під а-капелла відомих музикантів Андрій Твердохліб
05.07.2021 17:56 479
Соціальні мережі вибухнули. Діти виконали Гімн України пред матчем у своєму дворі
Соціальні мережі вибухнули. Діти виконали Гімн України пред матчем у своєму дворі Valeriy Ruchka
05.07.2021 16:17 2291
Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України
Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України Valeriy Ruchka
05.07.2021 15:22 1847 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Левченко: Італія грає всі матчі Євро-2020 на найвищому рівні

Сьогодні 13:44 277 0
Євген Левченко прокоментував перемогу Італії над Іспанією
Левченко: Італія грає всі матчі Євро-2020 на найвищому рівні
#Італія, #Іспанія, #Євро-2020

Джерело - footballua.tv.

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко оцінив перемогу Італії над Іспанією у матчі 1/2 фіналу Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Емерсон не такий мобільний як Спінаццола. У моєму розумінні, Спінаццола - гравець турніру. Цього футболіста ми заново для себе відкрили. Його не вистачало Італії сьогодні. Педрі мені дуже сподобався. Іспанія зіграла вже три овертайми. Можна говорити про фізичну втому, але на 117 хвилині всі футболісти бігли, боролися. У обох команд мені сподобався фізичний стан і те, що все виконувалося на великих швидкостях. Ольмо зіграв сьогодні чудово. Унаї Сімон часто вискакує з воріт. Іноді думаєш: чому саме воротарі здійснюють такі безглузді помилки?

Актуально: Євро-2020. Італія - Іспанія 1:1 (по пенальті 4:2). Огляд матчу

Мені здалося, що Іспанія спробувала позбавити Італію м'яча. Це найважливіший аспект. Мората забив вже шість голів на чемпіонатах Європи. Хочеться відзначити Бускетса. Він дуже швидко орієнтувався в цій грі. У моменті з голом Італії, Гарсія мав перекривати сильну ногу К'єзи. У моменті з голом Іспанії, питання до центру поля збірної Італії. Чому Мората вільно приймає м'яч і розвертається? Мені здається, Жоржиньйо незамінний футболіст в складі італійців. Він розпоряджається м'ячем. Тіаго не в формі, але свій удар в серії пенальті він забив.

Всі позитивні моменти, пов'язані з Моратою сходять нанівець через незабитий пенальті. Навіть по нозі було видно як він буде бити. Жоржиньйо реалізував свій удар дуже спокійно. Італія відіграє всі ігри на найвищому рівні. Для мене, Італія монолітна команда. У Іспанії - прибери Бускетса і це команда без балансу. Мені здається, найкращий гравець матчу - Доннарумма. Збірну Іспанії будуть критикувати. Енріке критикували протягом усього турніру. Але на цю Іспанію приємно дивитися. Я впевнений, буде повний розбір польотів", - сказав Левченко.

Коментарі ()