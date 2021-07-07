Левченко: Італія грає всі матчі Євро-2020 на найвищому рівні

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко оцінив перемогу Італії над Іспанією у матчі 1/2 фіналу Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Емерсон не такий мобільний як Спінаццола. У моєму розумінні, Спінаццола - гравець турніру. Цього футболіста ми заново для себе відкрили. Його не вистачало Італії сьогодні. Педрі мені дуже сподобався. Іспанія зіграла вже три овертайми. Можна говорити про фізичну втому, але на 117 хвилині всі футболісти бігли, боролися. У обох команд мені сподобався фізичний стан і те, що все виконувалося на великих швидкостях. Ольмо зіграв сьогодні чудово. Унаї Сімон часто вискакує з воріт. Іноді думаєш: чому саме воротарі здійснюють такі безглузді помилки?

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Мені здалося, що Іспанія спробувала позбавити Італію м'яча. Це найважливіший аспект. Мората забив вже шість голів на чемпіонатах Європи. Хочеться відзначити Бускетса. Він дуже швидко орієнтувався в цій грі. У моменті з голом Італії, Гарсія мав перекривати сильну ногу К'єзи. У моменті з голом Іспанії, питання до центру поля збірної Італії. Чому Мората вільно приймає м'яч і розвертається? Мені здається, Жоржиньйо незамінний футболіст в складі італійців. Він розпоряджається м'ячем. Тіаго не в формі, але свій удар в серії пенальті він забив.

Всі позитивні моменти, пов'язані з Моратою сходять нанівець через незабитий пенальті. Навіть по нозі було видно як він буде бити. Жоржиньйо реалізував свій удар дуже спокійно. Італія відіграє всі ігри на найвищому рівні. Для мене, Італія монолітна команда. У Іспанії - прибери Бускетса і це команда без балансу. Мені здається, найкращий гравець матчу - Доннарумма. Збірну Іспанії будуть критикувати. Енріке критикували протягом усього турніру. Але на цю Іспанію приємно дивитися. Я впевнений, буде повний розбір польотів", - сказав Левченко.