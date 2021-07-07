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Збірна Росії деградує. Україна була кращою на Євро-2020 - англійський журналіст

Сьогодні 11:44 405 0
Джон Бредлі прокоментував виступ Росії та України на Євро-2020
Збірна Росії деградує. Україна була кращою на Євро-2020 - англійський журналіст
#Євро-2020

Джерело - championat.com.

Збірна України краще себе проявили на Євро-2020 ніж національна команда Росії.

Про це розповів ексжурналіст ESPN Джон Бредлі. 

"Три роки тому Росія на чемпіонаті світу домоглася воістину неймовірного успіху. Але до чемпіонату світу і після нього команда була слабкою. Тому зараз збірна Росії просто повернулася туди, де вона була. З точки зору фізики і організації гри - це непогана команда, але у футболістів немає можливості кидати виклик на найвищому рівні. Дуже легко відправити у відставку Черчесова, але треба пам'ятати, які гравці у нього є в розпорядженні. Збірна Росії деградує.

Основна проблема в тому, що немає ні динаміки, ні фактора Ікс. Хто змушує нас ойкнути, коли дивимося Росію? Так, Олександр Головін і Олексій Міранчук - хороші гравці, за якими стоїть спостерігати, але хто може змусити вас схопитися з місця і захопитися? Де темп, де дриблінг?

Російські гравці не їдуть в Англію, тому що клуби можуть знайти посилення іншими легіонерами, які будуть кращими за співвідношенням "ціна-якість".

Україна на турнірі була кращою за Росію. Можливо, те, що вони зробили, було незначним, але вони пройшли цей шлях, перш ніж потрапили на Англію. У тій грі було видно всі їхні недоліки, але все ж вони протрималися на турнірі довше, ніж Росія. У них була найкраща командна робота і краща організація гри", - відзначив Бредлі.

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