Енріке: У мене немає жодних докорів до гравців збірної Іспанії

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке підсумував півфінальний матч Євро-2020 проти команди Італії.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Якби я хотів поставити своїм гравцям оцінки, то, гадаю, вони заслужили" відмінно ". Думаю, вони були прекрасні. У мене немає до них жодних докорів, тільки похвала. Тепер їм потрібно відпочити.

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У професійному спорті потрібно навчитися перемагати і гідно програвати. Тому я хочу привітати Італію. А ми повернемося до Іспанії з чітким розумінням того, що були серед найкращих на цьому турнірі.

Було б краще або гірше з гравцями, яких не було в нашому розпорядженні? Складно сказати. У команді завжди будуть ті гравці, які перебувають на піку форми, і так буде завжди.

Я хочу з такою ж сильною командою поїхати на чемпіонат світу, але хто знає, що буде далі", - розповів Енріке.