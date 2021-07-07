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Манчіні: Збірна Іспанії нас здивувала

Сьогодні 09:13 1688 0
Роберто Манчіні прокоментував матч проти збірної Іспанії
Манчіні: Збірна Іспанії нас здивувала
Фото - gettyimages
#Манчіні, #Італія

Джерело - uefa.com.

Збірна Італії здобула заслужену перемогу у півфіналі Євро-2020 над Іспанією.

Про це розповів головний тренер італійців Роберто Манчіні.

Актуально: Євро-2020. Італія - Іспанія 1:1 (по пенальті 4:2). Огляд матчу

"Є ігри, в яких необхідно довготерпіння, але ми тут заслужено. Знали, що буде важко. Збірна Іспанії відразу ж здивувала нас, вирішивши грати без нападника. Всі хочуть перемогти, але наша команда хотіла добитися щось особливого, і вона це зробила. Цей склад – приголомшливий.

Ми прагнули дійти до фіналу, нехай навіть мало хто в це вірив до початку турніру. Я вітаю збірну Іспанії: це відмінна команда, а пенальті – лотерея", - відзначив Манчіні.

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