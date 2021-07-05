Хавбек збірної Іспанії пообіцяв поголити голову у разі перемоги на Євро-2020

Півзахисник збірної Іспанії Педрі мріє виграти чемпіонат Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Я трохи втомився, але в 18 років у мене є сили для набагато більшого. Всі команди хороші, і це буде відмінна гра.

Актуально: Італія - Іспанія: анонс і прогноз на матч півфіналу чемпіонату Європи

Це мрія - мати можливість носити футболку Барселони і збірної Іспанії. Я сподіваюся, що зможу насолодитися майбутнім півфіналом. Якщо ми виграємо чемпіонат Європи, я поголю голову", - сказав Педрі.