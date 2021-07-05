 Хавбек збірної Іспанії пообіцяв поголити голову у разі перемоги на Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
Український клуб припинить своє існування - журналіст
Вчора 22:10 1208
Лунін отримає статус основного голкіпера Реала - Marca
Вчора 20:42 1956
Дружина Маліновського підтвердила сумну інформацію про здоров'я футболіста
Вчора 20:12 3242
Коваленко: Їду на збори з Аталантою
Вчора 19:55 1292
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Вчора 18:20 19915
NAVI перемогли Gambit і виграли StarLadder CIS RMR
Вчора 09:15 386
Євро-2020. Італія - Іспанія: онлайн трансляція
Вчора 08:22 1557
Калініна виграла турнір у Франції
04.07.2021 20:24 1316
Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону в світі
04.07.2021 20:10 1214
Канчельскіс: Коли Росія вийде з групи, тоді порівняємо з Україною
04.07.2021 19:39 1641
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Соціальні мережі вибухнули. Діти виконали Гімн України пред матчем у своєму дворі
Соціальні мережі вибухнули. Діти виконали Гімн України пред матчем у своєму дворі Valeriy Ruchka
Вчора 16:17 1601
Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України
Я плюю в ваші пики. Російський коментатор внесений до списку загроз нацбезпеці України Valeriy Ruchka
Вчора 15:22 1115 4
Фан-зону в Києві відвідала рекордна кількість глядачів
Фан-зону в Києві відвідала рекордна кількість глядачів Андрій Твердохліб
Вчора 15:02 305
У боксі б'ють боляче: Митрофанов провів відкрите тренування перед боєм
У боксі б'ють боляче: Митрофанов провів відкрите тренування перед боєм Valeriy Ruchka
Вчора 15:01 428
Наймиліше відео дня. Яремчука зустрів його маленький син
Наймиліше відео дня. Яремчука зустрів його маленький син Valeriy Ruchka
Вчора 12:50 861
Збірна Бельгії не буде змінювати головного тренера
Збірна Бельгії не буде змінювати головного тренера Стас Лысак
Вчора 08:14 271
На російському федеральному каналі гімн України перервали рекламою
На російському федеральному каналі гімн України перервали рекламою Андрій Твердохліб
04.07.2021 22:46 1821 1
Гравці збірної України подякували вболівальникам за підтримку на Євро-2020
Гравці збірної України подякували вболівальникам за підтримку на Євро-2020 Стас Лысак
04.07.2021 22:35 352
Зарубіжні видання визначили найкращих гравців збірної України в матчі з Англією
Зарубіжні видання визначили найкращих гравців збірної України в матчі з Англією Стас Лысак
04.07.2021 21:32 1296
Редкач - Шевченку: Ти станеш найкращим тренером світу
Редкач - Шевченку: Ти станеш найкращим тренером світу Андрій Твердохліб
04.07.2021 17:18 1583 2
Уболівальники зустріли збірну України в аеропорту Борисполя
Уболівальники зустріли збірну України в аеропорту Борисполя Андрій Твердохліб
04.07.2021 16:01 2248
Разом з командою! Українські вболівальники фантастично підтримували збірну в Римі
Разом з командою! Українські вболівальники фантастично підтримували збірну в Римі Андрій Твердохліб
04.07.2021 15:36 425
У Баку під час матчу Чехія - Данія у вболівальників забрали прапор ЛГБТ
У Баку під час матчу Чехія - Данія у вболівальників забрали прапор ЛГБТ Андрій Твердохліб
04.07.2021 13:40 688 1
Євро-2020. Збірна України розгромно поступилася Англії в історичному матчі
Євро-2020. Збірна України розгромно поступилася Англії в історичному матчі Стас Лысак
04.07.2021 01:08 811
Збірна України поступається Англії після першого тайму, пропустили вже на 4-й хвилині
Збірна України поступається Англії після першого тайму, пропустили вже на 4-й хвилині Андрій Твердохліб
03.07.2021 22:59 929
Прямі трансляції
Навколо спорту

Хавбек збірної Іспанії пообіцяв поголити голову у разі перемоги на Євро-2020

Вчора 22:40 256 0
Педрі прокоментував гру за збірну Іспанії
Хавбек збірної Іспанії пообіцяв поголити голову у разі перемоги на Євро-2020
#Педрі, #Іспанія, #Євро-2020

Джерело - sport.ua.

Півзахисник збірної Іспанії Педрі мріє виграти чемпіонат Європи.

Про це розповів сам футболіст.

"Я трохи втомився, але в 18 років у мене є сили для набагато більшого. Всі команди хороші, і це буде відмінна гра.

Актуально: Італія - Іспанія: анонс і прогноз на матч півфіналу чемпіонату Європи

Це мрія - мати можливість носити футболку Барселони і збірної Іспанії. Я сподіваюся, що зможу насолодитися майбутнім півфіналом. Якщо ми виграємо чемпіонат Європи, я поголю голову", - сказав Педрі.

Коментарі ()