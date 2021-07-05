Кейн назвав умови виходу збірної Англії у фінал Євро-2020

Збірній Англії у півфіналі проти Данії необхідно показати свою гру.

Про це розповів форвард англійців Гаррі Кейн.

"Перш за все, це відмінна команда. У минулому році ми двічі грали з ними в Лізі націй, і ми не перемогли в жодній грі - нічия і поразка. З того часу ми набрали обертів, але нам треба зосередитися на собі.

Півфінал відбудеться на нашому стадіоні, і ми повинні використовувати всі ці позитивні моменти. Якщо покажемо свою гру, у нас буде прекрасна можливість вийти до фіналу", - сказав Кейн.