Санчо: Після перемоги над Україною було важко заснути

Хавбек збірної Англії Джейдон Санчо поділився емоціями після перемоги над Україною у чвертьфіналі Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Було важко заснути. Це відмінне відчуття, хлопці досі кайфують. Щасливий бути частиною цього. Всі на сьомому небі від щастя, тому що ми знаємо, як багато це значить для фанатів. Коли ми їхали в автобусі на стадіон, їх було безліч. Я вважаю себе щасливчиком, адже представляти Англію на великому турнірі - це просто мрія. Я вдячний за будь-яку можливість, яку отримую", - сказав Санчо.