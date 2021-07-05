 Бойко пояснив, чому арбітр не дав Україні провести заміни в кінці матчу з Англією | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Бойко пояснив, чому арбітр не дав Україні провести заміни в кінці матчу з Англією

Сьогодні 18:13 279 0
Сергій Бойко прокоментував рішення арбітра матч Україна - Англія
Бойко пояснив, чому арбітр не дав Україні провести заміни в кінці матчу з Англією
#Бойко, #Євро-2020

Джерело - Футбол 1.

Український арбітр ФІФА Сергій Бойко пояснив рішення Фелікса Бриха не додавати компенсованого часу до другого тайму матчу 1/4 фіналу Євро-2020 Україна – Англія.

Про це розповів сам арбітр.

Тренерський штаб збірної України готувався випустити на поле трьох гравців (Георгія Судакова, Олександра Тимчика та Артема Довбика), але суддя не дозволив цього зробити і дав фінальний свисток.

"Є чітке правило за тривалістю матчу. Там зазначено, що матч складається з двох рівних таймів - по 45 хвилин. Сказано також і про компенсований час, але ми бачимо рахунок. В останні п'ять хвилин гравці просто тримали м'яч і самі вже погодилися з результатом.

Заміни збірної України були підготовлені вже на 86-й хвилині. Весь цей час було тримання м'яча однією і другою командою. Одна-дві компенсовані хвилини ні на що не впливали. Арбітр дав відіграти 90 хвилин по духу гри, стосовно гравців, які просто "катали" м'яч останні дві хвилини. Він закінчив відповідно до правил гри - два по 45", - заявив Бойко.

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