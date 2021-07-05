 Англія - Данія: анонс і прогноз на матч півфіналу чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Англія - Данія: анонс і прогноз на матч півфіналу чемпіонату Європи

Вчора 22:42 1090 0
Англія - Данія: анонс і прогноз на матч півфіналу чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, 1/2 фіналу
7 липня, 2021

Англія - Данія
Стадіон: Вемблі, Лондон

7 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату Європи в якому між собою зіграють національні збірні Англії і Данії.

Англія

Команда "трьох левів" нинішнього скликання грає в строго оборонної манері, в першу чергу думаючи про захист власних воріт, і лише потім про атакуючої гри. Тому зовсім не дивно, що на поточному ЄВРО суперникам англійців так і не вдалося пробити Джордана Пікфорда - всі п'ять матчів він відстояв на "нуль". Однак подібний стиль гри сильно позначається на результативності - підопічні Гарета Саутгейта лише в чвертьфіналі з Україною забили чотири голи.

Збірна Англії фінішувала на першому місці групи D з сімома очками в активі. Для цього їм знадобилося всього два рази забити і жодного разу не пропустити. Англійці перемогли з однаковим рахунком 1:0 Хорватію і Чехію, а також зіграли безгольовий матч з шотландцями (0:0).

У 1/8 англійці вибили з турніру завжди грізну Німеччину, ну а в 1/4 легко розібралися з Україною.

На поточному Євро чимало критики від уболівальників дістається Гаррі Кейну. Нападник Тоттенгема був зовсім не помітний на полі, завдавши лише один удар по воротах суперника в трьох останніх зустрічах. А от у плей-оф він відзначився уже тричі(дубль у матчі з Україною і ще один гол проти німців).

Насправді у Гарета Саутгейта достатньо можливостей для маневрів і перебудови команди, але він чомусь їх використовує дуже вже невпевнено. З Данією англійцям буде дуже непросто.

Заявка команди

Воротарі: Дін Гендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бром), Джордан Пікфорд (Евертон).

Захисники: Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль), Бен Чілвелл і Ріс Джеймс (обидва – Челсі), Гаррі Магуайр, Люк Шоу (обидва – Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Джон Стоунз і Кайл Вокер (обидва – Ман Сіті), Кіран Тріппьер (Атлетіко), Конор Коуді (Вулвергемптон).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Деклан Райс (Вест Гем), Мейсон Маунт (Челсі), Келвін Філліпс (Лідс).

Нападники: Домінік Калверт-Льюін (Евертон), Філ Фоден і Рахім Стерлінг (обидва – Ман Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссія Д).

Данія

Манера гри данців стала справжнім одкровенням для багатьох нейтральних уболівальників. Скандинави демонструють досить якісний і видовищний футбол, діючи в атакуючому ключі проти будь-якого суперника. Навіть проти грізної збірної Бельгії "червона гвардія" виглядала куди сильніше, попри програш.

Стартували на чемпіонаті Європи з футболу данці вкрай невдало, почавши з двох поразок поспіль від Фінляндії (0:1) і Бельгії (1:2). У заключному матчі групової стадії скандинави зібралися, розгромивши Росію з рахунком 1:4. І тільки завдяки різниці забитих і пропущених голів їм вдалося пробитися в раунд плей-оф, де в 1/8 фіналу була знищена збірна Вельсу (0:4). У 1/4 данці переграли міцну збірну Чехії (2:1)

Данці виглядають на Євро-2020 дійсно класно, і англійцям доведеться вельми несолодко в півфіналі. Однак в розпорядженні Гарета Саутгейта куди більш досвідчена команда, укомплектована зірковими футболістами. Та по іменах команду Каспера Г'юлманда аж ніяк не назвеш слабкою. Напевно, нинішнє покоління збірної Данії з футболу можна називати найсильнішим в їх історії. Цілий ряд футболістів грає в провідних європейських клубах, до того ж перебуваючи там далеко не на останніх ролях.

Заявка команди

Воротарі: Каспер Шмейхель (Лестер), Йонас Лессль (Евертон), Фредерік Реннов (Шальке).

Захисники: Матіас Йоргенсен, Ніколай Бойлесен (обидва - Копенгаген), Сімон К'єр (Мілан), Андреас Крістенсен (Челсі), Яннік Вестергор (Саутгемптон), Йоахім Аннерсен (Фулгем), Даніель Васс (Валенсія), Йенс Стрюгер Ларсен (Удінезе), Йоакім Мехле (Аталанта).

Півзахисники: Крістіан Еріксен (Інтер), Томас Ділейні (Боруссія Д), П'єр-Еміль Хейбьерг (Тоттенгем), Матіас Йенсен, Крістіан Нергор (обидва - Бредфорд), Андерс Крістіансен (Мальме).

Нападники: Каспер Дольберг (Ніцца), Йонас Вінн (Копенгаген), Андреас Корнеліус (Парма), Мартін Брейтуейт (Барселона), Роберт Сков (Гоффенгайм), Міккель Дамсгор (Сампдорія), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг), Андреас Сков Ольсен (Болонья).

Чемпіонати Європи

Англійці десятий раз грають на чемпіонаті Європи.

Найкращий результат на Євро: третє місце (1968)

Данія вдев'яте вийшла на чемпіонат Європи, але лише вдруге за чотири останніх спроби.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1992)

Історія протистоянь

Команди між собою зіграли 21 матч у яких Данія виграла лише 4 поєдинки при 12 вікторіях Англії та 5-ти нічиїх. Востаннє команди грали між собою 2020-го року у Лізі націй. На Паркені була зафіксована нульова нічия, а от на Вемблі збірна Данії здобула мінімальну перемогу 1:0. 

Цифри та факти

• Англійці ніколи не програвали на Вемблі в фінальних стадіях великих турнірів в ігровий час (В8 Н4);

• Данія виграла Євро-1992 року, в 1964-му посіла четверте місце, а в 1984-му дійшла до півфіналу;

• Жодного разу в своїй історії збірна Англії не виходила у фінал чемпіонатів Європи;

• Статистика збірної Англії на Вемблі: В185 Н73 П39;

• Данія - одна з п'яти команд, які вийшли на Євро-2020 без жодної поразки у відбірковому циклі;

• Англія у півфіналах Євро грала двічі - 1968 року і 1996.

Прогноз букмекерів

Фаворитом вважають саме родоначальників футболу. На перемогу господарів стадіону можна поставити з коефіцієнтом 1,74. А от на тріумф Данії букмекери дають коефіцієнтом у 5,60. Нічию оцінили в 3.65. 

Прогноз Чемпіона

Перемога Данії 2:1

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