Шапаренко у ТОП-3 гравців Євро-2020 за відборами

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної України Микола Шапаренко увійшов до трійки найкращих гравців на Євро-2020 за відборами.
Про це повідомляє УЄФА.
Українець зробив 13 відбирань. Очолив рейтинг італійський хавбек Марко Вератті(15).
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Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної України Микола Шапаренко увійшов до трійки найкращих гравців на Євро-2020 за відборами.
Про це повідомляє УЄФА.
Українець зробив 13 відбирань. Очолив рейтинг італійський хавбек Марко Вератті(15).