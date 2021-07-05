Італія - Іспанія: анонс і прогноз на матч півфіналу чемпіонату Європи

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Чемпіонат Європи 2020, 1/2 фіналу 6 липня, 2021 Італія - Іспанія Вемблі, Лондон

6 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться поєдинок 1/ фіналу чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Італії та Іспанії.

Італія

Італійська збірна продовжує закохувати в себе нейтральних уболівальників, тому що своїх власних фанатів вже давно закохала.

Шлях до півфіналу був для підопічних Роберто Манчіні абсолютно різним. На груповому етапі італійці впевнено здобули три перемоги: Туреччина (3:0), Швейцарія (3:0) і Вельс (1:0), А от уже в плей-оф Австрія дала бій. Основний час матчу завершився з рахунком 0:0, а вже в додатковий час італійці довели що вони сильніші(2:1). У 1/4 фіналу Італія вибила зіркову Бельгію, яку теж записували до однієї з фаворитів турніру.

Італія поступово стала основним фаворитом Євро, команда залишає про себе гарне враження після кожної гри. Іспанія пробивається в півфінал втретє за 4 крайніх турніри, правда зараз "червона фурія" не виглядає так переконливо.

Заявка команди

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), Алекс Мерет (Наполі), Сальваторе Сірігу (Торіно).

Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Алессандро Бастоні (Інтер), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Джорджіо К'єлліні (Ювентус), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Алессандро Флоренці (Парі Сен-Жермен), Джанлука Манчіні (Рома), Леонардо Спінаццола (Рома), Рафаел Толой (Аталанта), Емерсон (Челсі).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Брайан Крістанте (Рома), Мануель Локателли (Сассуоло), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Жоржиньйо (Челсі), Стефано Сенсі (Інтер), Марко Верратті (ПСЖ).

Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко Бернардескі (Ювентус), Федеріко К'єза (Ювентус), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Джакомо Распадорі (Сассуоло).

Іспанія

Збірна Іспанія на Євро-2020 грає досить важко. Важко почали груповий етап з нічиїх зі шведами (0:0) і Польщею (0:0), але потім просто знищили Словаччину (5:0). В рамках 1/8 фіналу іспанці зустрічалися з хорватами. Основний час зустрічі закінчився з рахунком 3:3, і лише в екстратаймі, вдалося здобути путівку у чвертьфінал. В 1/4 підопічні Луїса Енріке знову мучилися, тепер уже проти Швейцарії. Іспанцям довелося не просто бігати півгодини додаткових таймів, але ще і пробивати одинадцятиметрові удари.

В Іспанії є свої козирі - сильний півзахист, Бускетс проводить чудовий турнір, поруч з ним розцвів Педрі, який в свої настільки юні роки проводить просто блискучий турнір.

Але в іншому що лінія атаки, що лінія оборони, що воротарська позиція виглядають слабкіше Італії.

Заявка команди

Воротарі: Унаі Сімон (Атлетік), Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон).

Захисники: Хосе Гайя (Валенсія), Хорді Альба (Барселона), Пау Торрес (Вільярреал), Емерік Ляпорт і Ерік Гарсія (обидва – Ман Сіті), Діего Льоренте (Лідс), Сезар Аспілікуета (Челсі), Маркос Льоренте (Атлетіко).

Півзахисники: Серхіо Бускетс і Педрі (обидва – Барселона), Родрі (Ман Сіті), Тьяго (Ліверпуль), Коке (Атлетіко), Фабіан Руіс (Наполі).

Нападники: Дані Ольмо (Лейпциг), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Альваро Мората (Ювентус), Жерар Морено (Вільярреал), Ферран Торрес (Ман Сіті), Адама Траоре (Вулвергемптон), Пабло Сарабія (ПСЖ).

Чемпіонати Європи

Італія вийшла на Євро вдесяте і візьме участь у сьомому фінальному турнірі поспіль з моменту пропуску ЧЄ-1992 у Швеції. Лише двічі (1996, 2004) італійці не змогли вийти з групи. Італія виграла домашній ЧЄ-1968 а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1968)

Збірна Іспанії виступає на Євро сьомий раз поспіль. Вона виграла трофей 1964-го, потім 2008-го, а 2012-го першою в історії захистила титул чемпіона Європи.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1964, 2008, 2012)

Історія протистоянь

Команди між собою зіграли 33 матчі у яких Італія здобула 9 перемог при 10 вікторіях Іспанії та 14 нічиїх. Востаннє команди грали між собою у відборі до чемпіонату світу 2018. У Турині матч завершився нічиєю 1:1, а на Сантьяго Бернабеу іспанці здобули впевнену перемогу 3:0.

Цифри та факти

• Команди зустрічаються на четвертому Євро поспіль;

• Італія виграла домашній ЧЄ-1968, а на Євро-2000 і Євро-2012 ставала другою;

• Збірні Іспанії та Італії зіграють 6 жовтня на Сан-Сіро в півфіналі Ліги націй УЄФА;

• Статистика збірної Італії в плей-оф ЄВРО: В9 П6;

• Коли Іспанія перемагала в чвертьфіналі, вона вигравала турнір.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають фаворитом саме збірну Італії. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 2,58.

Поставити на перемогу збірної Іспанії, можна за 3,00. Нічию оцінюють в 3,25.

Прогноз Чемпіона

Перемога Італії 3:1