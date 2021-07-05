Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції

Джерело - Чемпіон.
26 червня розпочнеться плей-оф чемпіонату Європи з футболу - Євро-2020. 16 найкращих команд на континенті продовжать боротьбу за омріяний трофей. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні на Вемблі.
Збірна України в 1/8 зіграє проти команди Швеції.
26 червня
19:00. Уельс - Данія 0:4
[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Огляд]
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22:00. Італія - Австрія 2:1
[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]
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27 червня
19:00. Нідерланди - Чехія 0:2
[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція.Огляд]
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22:00. Бельгія - Португалія 1:0
[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]
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28 червня
19:00. Хорватія - Іспанія 3:5
[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Огляд]
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22:00. Франція - Швейцарія 3:3 (4:5 по пенальті)
[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Огляд]
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29 червня
19:00. Англія - Німеччина 2:0
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22:00. Швеція - УКРАЇНА 1:2
[Анонс. Матч-центр. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]
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1/4 фіналу
2 липня
19:00. Швейцарія - Іспанія 1:1 (1:3 по пенальті)
[Анонс. Де дивитися. Огляд]
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22:00. Бельгія - Італія 1:2
[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Огляд]
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3 липня
19:00. Чехія - Данія 1:2
[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Огляд]
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22:00. УКРАЇНА - Англія 0:4
[Анонс. Матч-центр. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]
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1/2 фіналу
6 липня
22:00. Італія - Іспанія _:_
[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]
7 липня
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22:00. Англія - Данія _:_
[Анонс. Де дивитися. Пряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]
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Фінал
Переможець ПФ1 - переможець ПФ2 (22:00, 11 липня, Лондон)