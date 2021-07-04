Бродський: В Англії преса б розірвала Шевченка і гравців

Збірна України з футболу задовольнилася малим на Євро-2020.

Про це заявив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський

"Я, як той папуга Хазанова - не можу мовчати. Я президент Федерації баскетболу, 30 років меценат баскетболу і дуже хочу наших перемог, ось і все аналізую.

В молодості близько товаришував з футболістами київського Динамо (робив їм ремонти квартир), багато від них чув про нашу проблемну ментальність.

Ми не вміємо йти до кінця, схиляємося перед грандами і не любимо критику. Задовольняємося малим і т.д, нам потрібно багато чого змінювати, і в країні теж.

Програли наші Англії, і ми всі шкодуємо тренера і гравців, говоримо, що і так все добре, а як було б в Англії? Преса їх би розірвала, тренер подав би у відставку, ось і все. Нам потрібно шукати проблеми і їх змінювати на краще, працювати над помилками і просто багато орати, як це роблять наші конкуренти. Там, за кордоном, профі орють більше, ніж у нас і не бухають.

Шлях до перемог тільки через виправлені помилки і велику роботу. Для цього потрібна правда. Слава Україні", - написав Бродський.