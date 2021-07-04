У матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи 2020 року збірна Англії прогнозовано не мала проблем з Україною.

Про це заявив головний тренер римської Роми Жозе Моурінью.

"У матчі з Україною Англії було дуже легко. Я б навіть сказав, занадто легко. Безумовно, Англія зіграла добре і сама собі полегшила завдання. Як я спочатку і думав, проблем в англійців не виникло.

Англія весь матч володіла перевагою і могла перемогти з більшим рахунком. Проблем не виникло взагалі. Ні травм, ні дискваліфікації. І тепер вона в півфіналі. Буде складніше, тому що Данія набагато краще України. Але Англія сильна, демонструє якісну і впевнену гру", - заявив Моурінью.