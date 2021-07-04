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Заваров розкритикував гру збірної України у матчі з Англією

Сьогодні 20:54 739 1
Українці були безвольні, безхарактерні і не мали ніяких тактичних планів
Заваров розкритикував гру збірної України у матчі з Англією
#Заваров

Джерело - РБК.

У 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Швеції недооцінила Україну.

Про це заявив колишній гравець Динамо Олександр Заваров

"Збірна України грала в групі, випадково увійшла з третього місця. У 1/8 шведи, думаю, недооцінили збірну України і поплатилися за це. А зі збірною Англії потрібно було витягати всі свої якості, і моральні, і фізичні, і футбольні, битися, боротися, атакувати. Але українці були безвольні, безхарактерні, ніяких тактичних планів я не помітив, ніякої тренерської думки не було, ні злості у футболістів. Ніяких суперечок не було.

Розчарували дуже сильно. З 1-ї до 90-ї хвилини напівпішки ходили, крім, може бути, Романа Яремчука, нападника", - зазначив Заваров.

Раніше, Ярмоленко залишився у ТОП-5 найкращих гравців на Євро-2020.

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