У 1/8 фіналу Євро-2020 збірна Швеції недооцінила Україну.

Про це заявив колишній гравець Динамо Олександр Заваров

"Збірна України грала в групі, випадково увійшла з третього місця. У 1/8 шведи, думаю, недооцінили збірну України і поплатилися за це. А зі збірною Англії потрібно було витягати всі свої якості, і моральні, і фізичні, і футбольні, битися, боротися, атакувати. Але українці були безвольні, безхарактерні, ніяких тактичних планів я не помітив, ніякої тренерської думки не було, ні злості у футболістів. Ніяких суперечок не було.

Розчарували дуже сильно. З 1-ї до 90-ї хвилини напівпішки ходили, крім, може бути, Романа Яремчука, нападника", - зазначив Заваров.