Денисов: Гра з Англією дуже змазала враження

На Євро-2020 збірна України була фаворитом лише у матчі з Північною Македонією.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"З команд, що зайняли треті місця, ми були найгіршою з найкращих. Ми пройшли через те, що змогли забивати в кожному матчі, за винятком гри з Австрією. Результати - дуже неоднозначні. Крім Північної Македонії, ми ніде не вважалися фаворитами. Гра з Англією дуже змазала враження", - сказав Денисов.