Павелко: Ми пройшли цей незабутній шлях

Нова форма збірної України стала найпопулярнішою на цьому чемпіонаті Європи.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Ми разом, більш ніж 40 мільйонів громадян нашої держави і мільйони земляків з Румунії, Нідерландів, Великої Британії, Італії, а також Португалії, Сербії, Люксембургу, Литви та багатьох інших країн по всьому світу, пройшли цей незабутній шлях від першого матчу відбору до Євро-2020 проти чинного чемпіона збірної Португалії до фінального свистка у матчі 1/4 фіналу турніру.

Протягом цих майже двох років ми були одним цілим, а наші синьо-жовті серця билися в одному ритмі зі збірною, в єдиному звучанні з вічними оберегами нашої держави - Слава Україні!, Героям слава!. І залишаємось одним цілим! Тому що всі ми є частинкою єдиної і неподільної України! З Кримом, Донецьком, Луганськом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Ужгородом, Києвом, Одесою і всіма нашими містами і селами. Як на мапі нової форми збірної, яка стала найпопулярнішою на цьому чемпіонаті Європи.

Дякуємо за Євро-2020! Нові перемоги попереду! Дякуємо за незабутні емоції!", - сказав Павелко.