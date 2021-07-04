 Шевченко: Ви не розумієте наскільки важливою була підтримка, коли ми виходили на ігри | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Шевченко: Ви не розумієте наскільки важливою була підтримка, коли ми виходили на ігри

Сьогодні 18:39 195 0
Наставник збірної України звернувся до вболівальників, які зустріли команду в аеропорту
Шевченко: Ви не розумієте наскільки важливою була підтримка, коли ми виходили на ігри
Фото Павла Кубанова
#Шевченко

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вдячний уболівальникам національної команди за підтримку на чемпіонаті Європи-2020.

Про це заявив сам фахівець.

"Я вдячний вам за таку підтримку. Ви навіть не уявляєте, як це було важливо, коли ми виходили на матчі. Ми вдячні всім, хто приїхав підтримати команду, хто вболівав за нас в Україні. Ми бачили, ми відчували вашу підтримку. Я вдячний хлопцям за самовіддачу, за бажання й за той футбол, який вони продемонстрували. Слава Україні!", - сказав Шевченко.

4 липня збірна України повернулася до Києва. В аеропорту національну команду зустріли вболівальники, які подякували футболістів і головного тренера за виступ на чемпіонаті Європи.

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