Шевченко: Ви не розумієте наскільки важливою була підтримка, коли ми виходили на ігри

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вдячний уболівальникам національної команди за підтримку на чемпіонаті Європи-2020.

Про це заявив сам фахівець.

"Я вдячний вам за таку підтримку. Ви навіть не уявляєте, як це було важливо, коли ми виходили на матчі. Ми вдячні всім, хто приїхав підтримати команду, хто вболівав за нас в Україні. Ми бачили, ми відчували вашу підтримку. Я вдячний хлопцям за самовіддачу, за бажання й за той футбол, який вони продемонстрували. Слава Україні!", - сказав Шевченко.