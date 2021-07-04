УЄФА призначив арбітрів на матч Італія - ​​Іспанія

Джерело - Чемпіон.
Матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2020 між збірними Італії та Іспанії розсудить німецький арбітр Фелікс Брих.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Допомагати йому будуть співвітчизники Марк Борш і Штефан Лупп. За систему VAR відповідатиме німець Марко Фрітц.
Резервним арбітром призначений росіянин Сергій Карасьов.
Брих судив вже два поєдинки плей-оф турніру: між Бельгією і Португалією (1:0) і між Україною та Англією (0:4).
Нагадаємо, матч Італія - Іспанія відбудеться 6 липня в Лондоні, початок - о 22:00.