УЄФА призначив арбітрів на матч Італія - ​​Іспанія

Зустріч розсудить рефері, який працював на матчі за участю збірної України

Джерело - Чемпіон.

Матч 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2020 між збірними Італії та Іспанії розсудить німецький арбітр Фелікс Брих.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Допомагати йому будуть співвітчизники Марк Борш і Штефан Лупп. За систему VAR відповідатиме німець Марко Фрітц.

Резервним арбітром призначений росіянин Сергій Карасьов.

Брих судив вже два поєдинки плей-оф турніру: між Бельгією і Португалією (1:0) і між Україною та Англією (0:4).

Нагадаємо, матч Італія - ​​Іспанія відбудеться 6 липня в Лондоні, початок - о 22:00.