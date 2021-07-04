Канчельскіс: Коли Росія вийде з групи, тоді порівняємо з Україною

У матчі 1/4 фіналу Євро-2020 з Україною збірна Англії була очевидним фаворитом.

Про це заявив колишній хавбек англійського Манчестер Юнайтед Андрій Канчельскіс.

"Було очевидно, що англійці фаворити. Вони забагато забили. Думав, вони заб'ють два-три голи, а забили чотири. По грі: швидкі два голи на початку першого і другого таймів... Таку фору давати англійцям - це важко. Англія сильніша і виграла справедливо.

Якщо чесно, не очікував, що буде 4:0. Думаю, чотири - це занадто багато. У попередній грі грали чотири захисники, в цій грі почали грати в три захисники - незрозуміло, чому була обрана така схема. Гра зі шведами склалася позитивно, в обороні було все добре. Не знаю, з якої причини, може, немає захисників. Мені здалося, що в грі проти Швеції вони грали краще. Перестановка в захисті була неправильною.

Команда дійшла до чвертьфіналу, вважаю, що на цей час вона виступила гідно. Вони грали у силу своїх можливостей. Ми не знаємо всіх проблем: не було Маліновського, є проблеми з захисниками, у них не така довга лава, як у англійців і в інших командах. Коли у тебе коротка лава, і вибувають два-три футболіста - це дуже відчувається.

Давайте не будемо порівнювати Росію і Україну. Коли ми будемо виходити з групи і грати в чвертьфіналі, тоді і поговоримо - в такому випадку можна буде щось там порівнювати. А зараз що говорити? Можна говорити все що завгодно, поживемо - побачимо. Зараз у нас інші завдання, що порівнювати... Треба займатися своїми справами в своєму городі", - сказав Канчельскіс.