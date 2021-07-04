Леоненко: Прикро, що англійці пішки обіграли нас

Гравці збірної України у матчі 1/4 фіналу Євро-2020 з Англією нічого не змогли створити.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко.

"Мені дуже прикро, що англійці сильніше. Прикро, що пішки обіграли нас. Річ у тому, що ми знову нічого не змогли створити. Можна програвати і 0:5, 0:7, але моменти треба створювати. А у нас це проблема. А коли у тебе немає моментів, в будь-якому клубі моменту це серйозна проблема. Прикро не те, що вони сильніші, а то що обіграли пішки.

Оборона Англії класна, це зрозуміло. А ми атакували, чи що?", - сказав Леоненко.