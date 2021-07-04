Левченко: У нас в країні завищені очікування від цієї збірної

У матчі 1/4 фіналу Євро-2020 зі збірною України Англія увесь час домінувала.

Про це заявив колишній гравець збірної України Євген Левченко.

"Англія домінувала по ходу матчу і задавала темп, повністю контролювала хід зустрічі. У нас було всього пару моментів. Видно було, що англійці в будь-який момент можуть прискоритися, ми - ні. Ми грали на максимумі своїх можливостей.

Приємно, що хлопці не збилися на навал, а намагалися комбінувати. Навіть при всій беззубості, хлопці намагалися грати у свою гру.

У нас в країні завищені очікування від цієї збірної. Ми чекаємо від наших хлопців більшого, ніж вони можуть дати. Нам дуже пощастило зі Швецією. Ми сподівалися на диво. До Євро, максимумом здавався вихід з групи", - сказав Левченко.