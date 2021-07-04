Ребров: Збірна України показала, що вміє грати в футбол

Головний висновок для збірної України після Євро-2020 - це те, що в команди з'явилася структура гри.

Про це заявив український тренер Сергій Ребров.

"Головний висновок один. На цьому чемпіонаті Європи збірна України показала, що вміє грати в футбол. На попередніх форумах, в тому числі і на чемпіонаті світу в 2006 році, ми менше контролювали м'яч, менше проводили позиційних атак. Але зараз з'явилася структура гри, змінилося її розуміння, і це для нас великий плюс і, на мій погляд, головний висновок", - заявив Ребров.