Шевченко: Я дуже задоволений виступом команди. Подякував хлопцям

Головний тренер збірної підвів підсумку виступу національної команди

Джерело - УАФ.

Збірна України у чвертьфіналі Євро-2020 поступилася Англії.

Головний тренер збірної Андрій Шевченко підвів підсумку виступу національної команди.

"У сьогоднішній грі результат змінювався за рахунок епізодів. Я не думаю, що збірна України не показала того футболу, який вона сповідує. Ми не відмовилися від своїх принципів, епізодами грали добре, але в деяких моментах недопрацювали, наприклад, під час стандартів", - заявив Шевченко.

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"Також позначилася травма Кривцова, тому що він — досвідчений захисник, має певну антропометрію. У нас на сьогодні немає таких міцних захисників, які можуть протистояти англійцям, особливо у верховій боротьбі".

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"Я дуже задоволений виступом команди. Подякував хлопцям за самовіддачу й за те, що вони спробували грати у футбол", - підсумував головний тренер збірної України.

Нагадаємо, Макаренко отримав найкращі оцінки за матч проти Англії.