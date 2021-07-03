Визначився найкращий гравець матчу Чехія - Данія

Джерело - uefa.com.
Данський півзахисник Томас Ділейні визнаний найкращим гравцем чвертьфіналу Євро-2020 Чехія - Данія.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Ділейні відкрив рахунок в матчі на 5-й хвилині, а збірна Данії здобула перемогу з рахунком 2:1
"Забив найважливіший перший гол і багато працював в центрі півзахисту. Грав ключову роль в організації атак і відмінно закривав зони в центрі поля", - сказав технічний спостерігач УЄФА Душан Фітцель.
Нагадаємо, Данія обіграла Чехію та вийшла у півфінал Євро-2020.