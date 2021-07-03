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Сьомін оцінив шанси України у матчі з Англією на Євро-2020

Сьогодні 17:14 806 0
Юрій Сьомін прокоментував матч Україна - Англія
Сьомін оцінив шанси України у матчі з Англією на Євро-2020
#Сьомін, #Євро-2020

Джерело - sport-express.

Колишній тренер Локомотива і київського Динамо Юрій Сьомін оцінив матч України і Англії в рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Про це розповів сам російський фахівець.

"У збірної України є свої козирі для того, щоб обіграти Англію. Україні потрібно показати свою кращу гру і характер сьогодні. Лідери повинні проявити себе в цьому матчі. Я вважаю, що Малиновський та Зінченко - ключові гравці у збірній, які повинні брати гру на себе.

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Англія - ​​не той суперник, якого не можна обіграти. Англійці важко забивають на турнірі. Упевнений, що Андрій Шевченко правильно налаштує хлопців на гру, дасть їм заряд емоцій. Думаю, що ми побачимо матч двох рівних команд", - відзначив Сьомін.

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