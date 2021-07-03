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Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
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Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції

Сьогодні 21:41 17540 0
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

26 червня розпочнеться плей-оф чемпіонату Європи з футболу - Євро-2020. 16 найкращих команд на континенті продовжать боротьбу за омріяний трофей. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні на Вемблі.

Збірна України в 1/8 зіграє проти команди Швеції.

26 червня

19:00. Уельс - Данія 0:4

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22:00. Італія - Австрія 2:1

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27 червня

19:00. Нідерланди - Чехія 0:2

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22:00. Бельгія -  Португалія 1:0

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28 червня

19:00. Хорватія - Іспанія 3:5

[Анонс. Де дивитисяПряма трансляція. Огляд]

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22:00. Франція - Швейцарія 3:3 (4:5 по пенальті)

[АнонсДе дивитисяПряма трансляція. Огляд]

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29 червня

19:00. Англія - Німеччина 2:0

[АнонсДе дивитисяПряма трансляція. Онлайн. Огляд. Звіт]

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22:00. Швеція - УКРАЇНА  1:2

[АнонсМатч-центрДе дивитисяПряма трансляціяОнлайн. Огляд. Звіт]

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1/4 фіналу

2 липня

19:00. Швейцарія - Іспанія 1:1 (1:3 по пенальті)

[АнонсДе дивитися. Огляд]

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22:00. Бельгія - Італія 1:2

[АнонсДе дивитисяПряма трансляція. ОнлайнОгляд]

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3 липня

19:00. Чехія - Данія 1:2

[АнонсДе дивитисяПряма трансляціяОгляд]

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22:00. УКРАЇНА - Англія _:_

[АнонсМатч-центрДе дивитисяПряма трансляціяОнлайн. Огляд. Звіт]

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1/2 фіналу

ПФ1: Переможець ЧФ2 - переможець ЧФ1 (22:00, вівторок, 6 липня, Лондон)

ПФ2: Переможець ЧФ4 - переможець ЧФ3 (22:00, середа, 7 липня, Лондон)

Фінал

Переможець ПФ1 - переможець ПФ2 (22:00, 11 липня, Лондон)

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