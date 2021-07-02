Павелко: Заради цих емоцій варто було вірити у тренерський штаб Шевченка

Вихід збірної України до чвертьфіналу Євро-2020 повинен заспокоїти тих критиків, хто був незадоволений роботою штабу Андрія Шевченка.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"Думаю, на стадіоні в Глазго всі раділи. Українська діаспора в Великобританії дуже підтримала збірну. Це дуже допомогло. Заради цих емоцій варто було жити, боротися і вірити в штаб Шевченка ці 5 років. І це оцінка віри в команду.

І хто б що не говорив за цей час. Було багато скептиків, летіло каміння в тренерський штаб і мене особисто. Потрібно було перетерпіти і вірити, а зараз ми радіємо успіху команди", - заявив Павелко.