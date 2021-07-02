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Саленко: У захисті Англії будуть дірки

Сьогодні 15:10 344 0
Фахівець розповів про свої очікування від матчу
Саленко: У захисті Англії будуть дірки
#Саленко

Джерело - zbirna.com.

На підопічних Андрія Шевченка не буде тиснути результат в 1/4 фіналу Євро-2020.

Про це заявив колишній футболіст Динамо Олег Саленко.

"Збірна Англії, на мій погляд, зараз знаходиться в хорошому стані. Забив Гаррі Кейн, якого може прорвати. Британці на цьому Євро ще не пропускали, вони в кожному поєдинку грали на результат. Чи будуть підопічні Гарета Саутгейта так само діяти і в матчі з Україною? Сумніваюся. Англійці - фаворит протистояння, вони спробує взяти гру під свій контроль, тому в українців буде можливість пролазити в дірки, а вони в захисті суперника обов'язково будуть.

І не варто забувати, що матч відбудеться в Римі, а не в Лондоні, де англійці проводили всі попередні поєдинки. В Італії, впевнений, більше підтримки буде у синьо-жовтих. Також дуже важливо, щоб основним футболістам збірної України вистачило сил, оскільки лавка української команди не така довга, як у суперника. Також перевага підопічних Андрія Шевченка полягає в тому, що на них не буде так тиснути результат, як на британців, від яких в Англії все чекають перемоги на Євро", - зазначив Саленко.

Поєдинок 1/4 фіналу Євро-2020 Україна - Англія відбудеться в Римі в суботу, 3 липня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна України має найменші шанси виграти Євро-2020.

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