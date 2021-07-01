Маліновський: Збірній України не потрібно боятися Англію

Через статус фаворита, збірна Англії відчуватиме у чвертьфіналі Євро-2020 проти нашої команди великий тиск.

Про це розповів гравець національної команди Руслан Маліновський.

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"Я не згоден із твердженням, що в нас вже немає завдань. На останньому теоретичному занятті головний тренер наголосив, що не потрібно літати у хмарах та казати, що ми вже досягли чогось. Ми вже бачили на цьому турнірі, що все можливо у футболі. Готуємося до гри дуже серйозно, сконцентровано.

Англія — дуже хороша команда, яка грає у швидкий футбол. Але ми вже грали проти Франції, Німеччини, Іспанії, у нас є досвід таких матчів. Нам не потрібно боятися, а треба виконувати план на гру. Якщо ми будемо максимально дотримуватися плану та продемонструємо повну самовіддачу, думаю, зможемо досягти результату.

Англія — фаворит нашого матчу, тож на неї буде більший тиск, ніж на нас", - відзначив Маліновський.