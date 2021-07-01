Букмекери змінили котирування: на Євро-2020 - новий фаворит

Джерело - Чемпіон.

Після матчів 1/8 фіналу Євро-2020 фаворитом турнірук, на думку букмекерів, стала збірна Англії - суперник збірної України в чвертьфіналі.

Перемога Англії в чемпіонаті оцінюється коефіцієнтом - 2,87. Далі йдуть: Іспанія - 4,0, Італія - 5,0 і Бельгія - 8,0. Шанси збірної України найменші серед восьми чвертьфіналістів - 34,0. Зазначимо, збірна Бельгії до старту Євро та після групового етапу була другим фаворитом після Франції, напевне, інформація про травми Де Брейне та азара вплинула на розподіл сил напередодні матчів 1/4 фіналу.

Матч Україна - Англія відбудеться 3 липня в Римі на стадіо Олімпіко о 22:00 за київським часом.