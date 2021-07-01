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Навколо спорту

Тренер збірної Іспанії здивував прогнозом на виступ України на Євро-2020

Вчора 22:42 624 0
Луїс Енріке прокоментував гру збірної України на Євро-2020
Тренер збірної Іспанії здивував прогнозом на виступ України на Євро-2020
#Євро-2020, #Україна

Джерело - espreso.tv.

Збірна України може виграти чемпіонат Європи з футболу.

Про це заявив головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке.

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"Подивіться на українців - це теж команда, яка може виграти турнір… Я свого часу добре відгукувався про Україну та її тренера. І подивіться, де вона зараз - серед восьми команд, які претендують на перемогу на чемпіонаті Європи", - сказав Енріке. 

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, у Римі. Початок - о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна України має найменші шанси виграти Євро-2020.

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