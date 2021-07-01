УЄФА анулювала квитки для уболівальників збірної Англії на матч з Україною

Уболівальники збірної Англії не зможуть потрапити на матч

УЄФА прийняла рішення анулювати квитки на матч чвертьфіналу Євро-2020 Англія - ​​Україна в Римі, які були продані для британських уболівальників.

Про це повідомляє secoloditalia.it.

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Таке рішення було прийнято на вимогу департаменту громадської безпеки МВС Італії.

При цьому анульовані не всі квитки, а тільки ті, які були придбані британськими вболівальниками починаючи з 28 червня. Рішення пов'язане з бажанням не допустити масового в'їзду в Італію уболівальників з Англії, де непроста епідеміологічна ситуація через новий штам коронавірусу.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, у Римі. Початок - о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна України має найменші шанси виграти Євро-2020.