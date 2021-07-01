Голкіпер збірної Англії побоюється лівої ноги Ярмоленка

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд надіється, що не перерве серію ігор без пропущених голів у матчі 1/4 фіналу Євро-2020 проти України.

Про це розповів сам футболіст.

"Дуже приємно, що на Євро-2020 ми ще не пропустили жодного м'яча. Добре зіграли з Німеччиною, це був важливий тест для нас. Це не тільки моя заслуга, а всієї команди. Всі 11 гравців діють так, що ми поки не пропустили.

Грав проти Ярмоленка, знаю його якості. Це ТОП-гравець, у нього відмінна ліва нога, так що потрібно бути акуратними.

Розуміємо, що просто не буде, але до України ми готові", - сказав Пікфорд.