Євро-2020. 240 тисяч людей вимагають в УЄФА переграти матч Франція - Швейцарія

Джерело - Marca.
Франція вже вибула з чемпіонату Європи 2020 року, але більше 240 000 уболівальників підписали петицію, щоб змусити УЄФА переграти матч 1/8 проти Швейцарії.
Про це повідомляє Marca.
Воротарі повинні тримати хоча б одну ногу на лінії воріт при виконанні пенальті, але французькі вболівальники скаржаться, що Янн Зоммер не дотримувався цього правила під час пенальті Кіліана Мбаппе, який був відбитий воротарем Боруссії і забезпечив вихід у чвертьфінал чемпіонату.
Більше 240 000 людей підписали петицію про перегравання матчу на сторінці Les Lignes Bougent.
УЄФА, схоже, не хоче погоджуватися на перегравання, оскільки впевнена, що арбітр і судді VAR прийняли правильне рішення.
Нагадаємо, Дешам збереже посаду головного тренера збірної Франції.