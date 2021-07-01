Євро-2020. 240 тисяч людей вимагають в УЄФА переграти матч Франція - Швейцарія

Нагадаємо, Дешам збереже посаду головного тренера збірної Франції

Джерело - Marca.

Франція вже вибула з чемпіонату Європи 2020 року, але більше 240 000 уболівальників підписали петицію, щоб змусити УЄФА переграти матч 1/8 проти Швейцарії.

Про це повідомляє Marca.

Воротарі повинні тримати хоча б одну ногу на лінії воріт при виконанні пенальті, але французькі вболівальники скаржаться, що Янн Зоммер не дотримувався цього правила під час пенальті Кіліана Мбаппе, який був відбитий воротарем Боруссії і забезпечив вихід у чвертьфінал чемпіонату.

Більше 240 000 людей підписали петицію про перегравання матчу на сторінці Les Lignes Bougent.

УЄФА, схоже, не хоче погоджуватися на перегравання, оскільки впевнена, що арбітр і судді VAR прийняли правильне рішення.

Нагадаємо, Дешам збереже посаду головного тренера збірної Франції.