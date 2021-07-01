Шевченко: Сильні сторони англійців не повинні лякати збірну України

Андрій Шевченко прокоментував матч проти збірної Англії

Сильні сторони збірної Англії не лякають національну команду України перед чвертьфіналом Євро-2020.

Про це розповів головний тренер українців Андрій Шевченко.

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"Ми розуміємо, наскільки важким буде поєдинок. Англійцям неймовірно складно забити, але їхні сильні сторони не повинні нас лякати. Вони повинні нас мотивувати, тому що в футболі, як і в житті, можливо все.

Будемо намагатися нав'язати англійцям те, що дасть нам можливість досягти позитивного результату", - сказав Шевченко.

Раніше повідомлялося, що збірна України має найменші шанси виграти Євро-2020.