Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер задоволений, що в 1/4 фіналу збірна Англії зустрінеться з Україною.

Про це розповів сам футболіст.

"Я відчував, що Англія має відмінні шанси дійти до півфіналу. У плей-офф нам мали випасти Німеччина, Франція чи Португалія, а ми пам'ятаємо, що англійці з 1966 року жодного разу не обігравали топ-збірні в основний час. Той факт, що ми нарешті це зробили, вселяє надію.

У чвертьфіналі Англії не міг випасти суперник кращий, ніж Україна. Думаю, якби можна було вибирати, то між Швецією та Україною, вибір припав би на Україну... Проте, матч буде складним, особливо в Римі", - заявив Каррагер.